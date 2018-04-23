Легкомоторный самолет МАИ-411 будет сертифицирован в 2020 году

Концерн «Кизлярский электромеханический завод» ( КЭМЗ , доля Ростеха 25,5%, находится под управлением «РТ-Проектные технологии») успешно провел летные испытания первого легкомоторного четырехместного самолета МАИ-411. Самолет разработан совместно КЭМЗ и конструкторским бюро Московского авиационного института (МАИ), построен на базе кизлярского предприятия.

Первый полет МАИ-411 в День космонавтики, 12 апреля 2018 года, выполнил летчик-испытатель специального конструкторского бюро экспериментального самолетостроения МАИ Александр Митрофанов

Как сообщили в пресс-службе АО «РТ-Проектные технологии», летно-конструкторские испытания машины завершатся в июне 2018 года, после чего в Росавиацию будет подана заявка на сертификацию. Окончание процесса сертификации запланировано на начало 2020 года.

После окончания испытаний должен начаться серийный выпуск самолет. На кизлярском заводе уже создан для этого специальный производственный цех. Все комплектующие самолета МАИ-411 — российского производства, за исключением двигателя, который выпускается в Австрии , но его тоже планируют заменить российским.

«За прошедшие пять лет на заводе в Кизляре проведено масштабное техническое перевооружение, предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, и теперь необходимо максимально загрузить мощности, при этом уравнять соотношение оборонной и гражданской продукции. Поэтому запуск серийного изготовления самолета МАИ 411, а также другие проекты, такие как организация сборочного производства сельхозмашин в кооперации с предприятием «Сибсельмаш-Спецтехника», над которым мы сейчас работаем, имеют для КЭМЗ стратегическое значение», — комментирует директор по работе с непрофильными и проблемными активами «РТ-Проектные технологии» Андрей Приходько

Самолет МАИ-411 — аналог европейского CS-23 и американского FAR-23. Машина имеет прочную алюминиевую конструкцию, обшитую сверхлегким композитным материалом. Самолет может применяться в авиаперевозках, воздушном патрулировании, аэросъемке, инструментальном мониторинге, авиатуризме. Рассчитан на использование недорогих горюче-смазочных материалов. Реализация проекта по созданию самолета МАИ-411 началась около трех лет назад, общий объем инвестиций составил порядка 200 млн рублей. В 2017 году МАИ-411 был представлен на авиасалоне МАКС, где КЭМЗ получил несколько предварительных заказов на его изготовление.