Полеты военной авиации станут безопаснее

Служба безопасности полетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации и АО «РТ-Техприемка» провели первое совместное совещание в рамках ранее заключенного соглашения о взаимодействии в вопросах повышения качества и надежности авиационной техники и ее комплектующих. Со стороны Министерства обороны соглашение одобрил Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации , со стороны «Ростеха» документ был подписан руководством дочерней компании «РТ-Техприемка».

АО «РТ-Техприемка» является организацией прямого подчинения государственной корпорации «Ростех». На базе «РТ-Техприемка» в ноябре прошлого года был создан Центр компетенций системы управления качеством госкорпорации «Ростех». Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе компании, предметом прошедшего совещания стала оценка различий и совпадений информационных систем мониторинга качества «Ростеха» и Службы безопасности полетов авиации ВС РФ. Задача гармонизации двух систем и поиска зон взаимодействия, где обе системы смогут дополнять друг друга, создавая синергетический эффект, была сформулирована как главная цель совещания.

Военные и оборонщики пришли к общему выводу, что структурированная информация и системный анализ причин авиационных инцидентов на этапе эксплуатации техники, предоставляемые Службой безопасности полетов, позволят предприятиям госкорпорации «Ростех» увеличить глубину анализа дефектов продукции на стадии ее производства. В свою очередь, оперативное устранение причин скрытых дефектов, выявляемых в ходе эксплуатации авиационной техники Минобороны, неизбежно должно привести к снижению числа авиационных инцидентов.

Итогом совместного совещания стали договоренности об обмене информацией о причинах происшествий и инцидентов, связанных с отказами авиационной техники, выявленных опасных факторах и предлагаемых мерах по их предотвращению. Участники совещания обсудили пути сближения информационных систем контроля качества в целом, а также их взаимной конвертации по ключевым показателям, чтобы выйти в будущем на цифровой формат взаимодействия в автоматическом режиме. «Прямой информационный обмен Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России и АО „РТ-Техприемка“ позволит поднять уровень оперативности принятия решений и повысить эффективность рекламационной работы», — прокомментировал итоги совещания генеральный директор «РТ-Техприемка» Владлен Шорин.

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