«Саратовские авиалинии» станут «Иволгой»

«Саратовские авиалинии» планируют провести ребрендинг и сменить название на «Иволга». По словам начальника пресс-службы авиакомпании Елены Вороновой, это связано с тем, что перевозчик выполняет большую часть рейсов не из Саратова , передаёт РИА «Новости»

«Одним из направлений обновления флота воздушных судов и модернизации системы продаж является использование нового товарного знака «Иволга», который будет нанесён на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке воздушных судов авиакомпании, далее и на Boeing 737-800», — сказала Воронова.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший регулярный рейс Москва Орск в феврале 2018 года, вскоре после взлёта начал терять высоту и столкнулся с землёй в Раменском районе Московской области . Погиб 71 человек — 6 членов экипажа и 65 пассажиров.

Причиной крушения стало обледенение датчиков скорости, поскольку один из пилотов не включил их обогрев. Из-за этого экипаж получал данные о слишком малой скорости воздушного судна при наборе высоты, и второй пилот принял решение начать снижение, чтобы избежать сваливания в штопор. При этом реальная скорость самолёта была высокой и при снижении выросла дополнительно.