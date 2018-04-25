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«Саратовские авиалинии» станут «Иволгой»
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«Саратовские авиалинии» станут «Иволгой» 

Парламентская газета 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
«Саратовские авиалинии» планируют провести ребрендинг и сменить название на «Иволга». По словам начальника пресс-службы авиакомпании Елены Вороновой, это связано с тем, что перевозчик выполняет большую часть рейсов не из Саратова, передаёт РИА «Новости».
«Одним из направлений обновления флота воздушных судов и модернизации системы продаж является использование нового товарного знака «Иволга», который будет нанесён на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке воздушных судов авиакомпании, далее и на Boeing 737-800», — сказала Воронова.
Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший регулярный рейс Москва — Орск в феврале 2018 года, вскоре после взлёта начал терять высоту и столкнулся с землёй в Раменском районе Московской области. Погиб 71 человек — 6 членов экипажа и 65 пассажиров.
Причиной крушения стало обледенение датчиков скорости, поскольку один из пилотов не включил их обогрев. Из-за этого экипаж получал данные о слишком малой скорости воздушного судна при наборе высоты, и второй пилот принял решение начать снижение, чтобы избежать сваливания в штопор. При этом реальная скорость самолёта была высокой и при снижении выросла дополнительно.
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