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Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в «Домодедово»
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Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в «Домодедово» 

360tv.ru 1 час назад
Вылет из Москвы в Саратов самолета Embraer‐195, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», был задержан из‐за инцидента с буксировщиком. Об этом сообщили в пресс‐службе саратовского авиаперевозчика.
В аэропорту «Домодедово» при подготовке к вылету рейса 6В-765 Москва — Саратов (а/к «Саратовские авиалинии») буксировщик аэропорта «Домодедово» допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна
— «Саратовские авиалинии».
Как рассказали в пресс-службе, предварительный осмотр самолета не выявил повреждений конструкции воздушного судна. Только остался след на лакокрасочном покрытии самолета.
Техники провели проверку самолета на предмет других возможных повреждений. По итогам проверки составлен технический акт, в котором эксперты описали свои выводы по поводу возможности дальнейшей эксплуатации лайнера. Пассажирам рейса 6В-765 объявили о задержке вылета.
Согласно данным онлайн-табло авиаперевозчика, в итоге рейс вылетел из Москвы с трехчасовой задержкой. В Саратове борт ожидают в 18:00.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Лайнер выполнял рейс из Москвы в Орск. По состоянию на сегодняшний день эксперты опознали останки шести человек.
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