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Законопроект об обеспечении жильем военнослужащих-преподавателей внесен в Госдуму
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Законопроект об обеспечении жильем военнослужащих-преподавателей внесен в Госдуму 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Документ опубликован в электронной базе парламента.
«Законопроектом предусматриваются равные права на обеспечение жильем с учетом прав на дополнительную общую площадь жилого помещения как военнослужащих-преподавателей военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, военной кафедры при государственной образовательной организации высшего образования, так и военнослужащих-преподавателей факультета военного обучения (военной кафедры) или учебного военного центра при государственной образовательной организации высшего образования», — говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что расходы федерального бюджета на обеспечение военнослужащих и граждан, уволенных из вооруженных сил РФ, постоянным жильем запланированы исходя из количества граждан, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях, реализация закона дополнительных расходов средств федерального бюджета не потребует.
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