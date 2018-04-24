Законопроект об обеспечении жильем военнослужащих-преподавателей внесен в Госдуму

Документ опубликован в электронной базе парламента.

«Законопроектом предусматриваются равные права на обеспечение жильем с учетом прав на дополнительную общую площадь жилого помещения как военнослужащих-преподавателей военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, военной кафедры при государственной образовательной организации высшего образования, так и военнослужащих-преподавателей факультета военного обучения (военной кафедры) или учебного военного центра при государственной образовательной организации высшего образования», — говорится в пояснительной записке.