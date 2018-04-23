Правительство предложило уравнять в правах на жилье военных-преподавателей

Как сообщается на сайте правительства РФ, постановлением Конституционного суда один из пунктов ФЗ «О статусе военнослужащих» признан не соответствующим Конституции РФ , поскольку он дает право военнослужащим-преподавателям, направляемым в государственные вузы для работы на военных кафедрах, на дополнительную площадь жилья, но не дает такого права военнослужащим-преподавателям учебных военных центров.

В связи с этим законопроект предусматривает равные права на обеспечение жильём с учётом прав на дополнительную общую площадь как военнослужащих преподавателей военных училищ и вузов, военной кафедры при государственном вузе, так и военнослужащих–преподавателей военной кафедры или учебного военного центра при государственном вузе.

По информации Минобороны России, численность военных этой категории составляет 800 человек.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 19 апреля 2018 года.