Как Томагавк поражает цель: видео с камеры на ракете попало в сеть

Крылатые ракеты «Томагавк» уже какое-то время выступают своеобразной визитной карточкой американской военной махины. Вот, как выглядит попадание в цель этого выскоточного оружия.

Ракету по движущейся мишени запустили с миноносца USS Kidd. Учения проходили у берегов острова Сан-Николас и снимались на камеру.

Момент попадания ракеты в транспортировочный контейнер на сухогрузе выглядит очень впечатляюще. Вся съемка проходила с разных ракурсов, круче всего, конечно, выглядит отрезок, снятый прямо с носа «Томагавка».