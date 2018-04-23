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Как Томагавк поражает цель: видео с камеры на ракете попало в сеть
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Как Томагавк поражает цель: видео с камеры на ракете попало в сеть 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Крылатые ракеты «Томагавк» уже какое-то время выступают своеобразной визитной карточкой американской военной махины. Вот, как выглядит попадание в цель этого выскоточного оружия.
Ракету по движущейся мишени запустили с миноносца USS Kidd. Учения проходили у берегов острова Сан-Николас и снимались на камеру.
Момент попадания ракеты в транспортировочный контейнер на сухогрузе выглядит очень впечатляюще. Вся съемка проходила с разных ракурсов, круче всего, конечно, выглядит отрезок, снятый прямо с носа «Томагавка».
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