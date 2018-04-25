Что из себя представляет ракета «Томагавк»: справка

Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о крылатой ракете «Томагавк», которая использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента её принятия на вооружение в 1983 году.

После Второй мировой войны на западных флотах сложилось достаточно сложное положение. С одной стороны, с количеством кораблей проблем не было. С другой — были сложности с их качественным составом. В то время у нашей страны уже появились корабли с мощным ракетным вооружением, тогда как у западных держав такого и близко не было. Основу их флотов составляли корабли, вооруженные старыми артиллерийскими системами и торпедами.

Поэтому в конце 60-х годов в США начались срочные работы по созданию управляемых крылатых ракет, которые были способны резко повысить боеспособность флотов. Так рождалась крылатая ракета «Томагавк». Первые опыты Конечно, работы по этому направлению велись и до того периода, так что первые образцы появились достаточно быстро, будучи основаны на сравнительно старых разработках. Самым первым вариантом стала ракета калибра 55 дюймов, предназначенная для использования с пусковыми установками типа «Поларис», которые к тому времени уже предполагалось снять с вооружения.

Предполагалось, что она сможет лететь на 3000 морских миль (5500 км). Использование же устаревших пусковых установок позволяло обойтись «малой кровью» при переоборудовании старых кораблей. Вторым вариантом стала более миниатюрная ракета калибром 21 дюйм, предназначенная для запуска из торпедных аппаратов подводных лодок. Предполагалось, что в этом случае дальность полета составит порядка 1500 миль. Проще говоря, крылатая ракета (США) «Томагавк» стала бы тем козырем, который бы позволил шантажировать флот СССР.

В 1972 году был выбран окончательный вариант пусковой установки под новые крылатые ракеты. Тогда же было окончательно утверждено положение об исключительно морском их базировании. Первым претендентом была продукция широко известной компании GeneralDynamics. Это была модель UBGM-109A. Второй образец выпустила мало кому известная (и плохо лоббируемая) фирма LTV: ракета UBGM-110A. В 1976 году их начали тестировать, запуская ходовые макеты с борта подлодки. Победителем заочно была признана модель 109А. В начале марта 1976 года Государственной комиссией принимается решение, что именно американская крылатая ракета «Томагавк» должна будет стать основным калибром всех надводных кораблей США.

Через четыре года производится первый пуск опытного образца с борта американского эсминца. В июне этого же года прошли успешные летные испытания лодочного варианта ракеты. В 1983 крылатая ракета «Томагавк» полностью протестирована и началосьее серийное производство.

Крылатые ракеты «Томагавк».

Длина корпуса без стартового ускорителя «Томагавк» — 5,56м. Длина со стартовым усилителем — 6,25м. Размах крыльев — 2,67 м. Масса неядерной боеголовки — 450 кг. Мощность ядерного варианта — 150 кТ. Скорость полета крылатой ракеты «Томагавк» — 0,7 М. Дальность крылатой ракеты «Томагавк» составляет вплоть до 1,6 тыс. км.

Боевое применение