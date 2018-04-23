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На Украине испытали экспортную модель ракетного комплекса Скиф
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На Украине испытали экспортную модель ракетного комплекса Скиф 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
На одном из военных полигонов на Украине состоялись успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса Скиф. Новая разработка Государственного Киевского конструкторского бюро Луч является экспортной версией украинской модели Стугна-П. Разработчики адаптировали ПТРК Стугна-П в соответствии с заявленными требованиями иностранного заказчика.
«Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка», — рассказали конструкторы. Сама же ракета не претерпела никаких изменений, поскольку сразу была создана для использования в любых климатических и погодных условиях. Авторы отмечают, что экспортная модель ПТРК Скиф имеет ряд технических преимуществ.
Согласно сообщению, эти преимущества гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой. Также украинский ракетный комплекс способен поражать малоразмерные цели типа долговременных огневых точек, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.
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