Ещё
Пятибашенный танк Т-35: на Урале восстановили «парадный мамонт Сталина»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пятибашенный танк Т-35: на Урале восстановили «парадный мамонт Сталина» 

РИА Новости 1 час назад
Уральские реставраторы из Верхней Пышмы восстановили советский тяжелый танк Т-35. Его называли «сухопутным броненосцем» и «парадным мамонтом Сталина». Восстановленный Т-35 приводится в движение дизелем мощностью 500 л.с. Масса танка — около 40 тонн. Танк станет частью экспозиции музея военной техники УГМК в Верхней Пышме.
Боевая машина была спроектирована в 1931-1932 годах, это единственный в мире серийный пятибашенный танк. Вооружение Т-35 — три пушки и шесть пулеметов, экипаж — 9-11 человек. Основным недочетом танка была низкая скорость — всего до 10 км/ч. Однако большинство этих машин были потеряны из-за технических поломок. Лишь 7 из выпущенных 59 машин были уничтожены в боях во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости: последние новости
Великобритания потратит 80 миллионов фунтов на новую систему управления ВВС Эксперт: разведактивность у наших границ не может не настораживать В Севастополе открыли первый в России бюст маршала Сергеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир73
Саргсян подал в отставку609
Умер Сергей Тупикин8
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение207
Кейт Миддлтон родила47
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение