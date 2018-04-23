Новая радиолокационная станция «Небо-У» заступила на боевое дежурство в Сибири

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Новая радиолокационная станция (РЛС) «Небо-У» заступила на боевое дежурство в Иркутской области . Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Новая станция «Небо-У» поступила по гособоронзаказу на вооружение 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа и заступила на боевое дежурство в Восточной Сибири. Новая РЛС повысила возможности по контролю воздушного пространства подразделений радиотехнических войск округа, дислоцированных в Иркутской области", — сказали в пресс-службе.

Станция «Небо-У» предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий — от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных с использованием «стелс-технологий» на дальности до 600 километров. Обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех.