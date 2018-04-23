Киев задумался о наступлении в Донбассе после завершения АТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступление на позиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после завершения антитеррористической операции (АТО), которое намечено на 30 апреля. Об этом в интервью «Би-би-си Украина» рассказал министр обороны страны Степан Полторак

Отвечая на вопрос об изменении численного состава украинских военных в Донбассе, Полторак заявил, что «все будет зависеть от обстановки». «Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и количества, которое сегодня есть. Если будет ситуация осложняться или будет принято решение об освобождении территории, тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать», — указал он.

Министр подтвердил, что в конце апреля формат силовой операции в Донбассе будет изменен. «30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенных сил во главе с командующим и Объединенным штабом», — сказал он.

По его словам, министерство обороны уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях». «Были проведены учения, и буквально во время разговора с вами осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена», — добавил Полторак.

Министр подчеркнул, что командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны — ВСУ, Службы безопасности Украины , полиции, Национальной гвардии и пограничников. Он будет должен «освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины», заявил Полторак.

Дату завершения АТО в Донбассе 13 апреля огласил президент Украины Петр Порошенко . Изменение формата операции «кардинально меняет организацию управления военной структурой», подчеркивал украинский лидер.

В марте Порошенко назначил на должность командующего операцией объединенных сил в Донецкой и Луганской областях страны заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.