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Киев задумался о наступлении в Донбассе после завершения АТО
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Киев задумался о наступлении в Донбассе после завершения АТО 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступление на позиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после завершения антитеррористической операции (АТО), которое намечено на 30 апреля. Об этом в интервью «Би-би-си Украина» рассказал министр обороны страны Степан Полторак.
Отвечая на вопрос об изменении численного состава украинских военных в Донбассе, Полторак заявил, что «все будет зависеть от обстановки». «Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и количества, которое сегодня есть. Если будет ситуация осложняться или будет принято решение об освобождении территории, тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать», — указал он.
Министр подтвердил, что в конце апреля формат силовой операции в Донбассе будет изменен. «30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенных сил во главе с командующим и Объединенным штабом», — сказал он.
По его словам, министерство обороны уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях». «Были проведены учения, и буквально во время разговора с вами осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена», — добавил Полторак.
Министр подчеркнул, что командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны — ВСУ, Службы безопасности Украины, полиции, Национальной гвардии и пограничников. Он будет должен «освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины», заявил Полторак.
Дату завершения АТО в Донбассе 13 апреля огласил президент Украины Петр Порошенко. Изменение формата операции «кардинально меняет организацию управления военной структурой», подчеркивал украинский лидер.
В марте Порошенко назначил на должность командующего операцией объединенных сил в Донецкой и Луганской областях страны заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Украинский президент подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей. При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики получали бы статус террористических организаций.
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