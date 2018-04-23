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В инженерную бригаду ЦВО поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс
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В инженерную бригаду ЦВО поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Данный комплекс позволяет инженерным подразделениям проводить ремонт гусеничной и автомобильной техники в полевых условиях.
В инженерную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Башкортостане, поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс ПИРК.
В состав комплекса входят машины на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-63501, такие как мастерская технического обслуживания и ремонта МТОР-И, мастерская ремонта и технического обслуживания инженерная МРТО-И.
Данный комплекс позволяет инженерным подразделениям проводить ремонт гусеничной и автомобильной техники в полевых условиях.
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