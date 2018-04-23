В инженерную бригаду ЦВО поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс

Данный комплекс позволяет инженерным подразделениям проводить ремонт гусеничной и автомобильной техники в полевых условиях.

В инженерную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Башкортостане , поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс ПИРК.

В состав комплекса входят машины на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-63501, такие как мастерская технического обслуживания и ремонта МТОР-И, мастерская ремонта и технического обслуживания инженерная МРТО-И.

Данный комплекс позволяет инженерным подразделениям проводить ремонт гусеничной и автомобильной техники в полевых условиях.