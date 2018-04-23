В Екатеринбурге на фестивале «Когда поют солдаты» выступили 200 певцов из гарнизонов Урала, Поволжья и Сибири

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин вручил Гран-при победителю фестиваля — вокально-инструментальному ансамблю «Порт-Артур» из Алейского гарнизона.

В Доме офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге завершился окружной телевизионный фестиваль армейской песни «Когда поют солдаты».

Более 200 лучших участников художественной самодеятельности с Урала, Поволжья, а также из Сибири выступили в конкурсах в номинациях «Вокальный ансамбль», «Солист» и «Солистка», «Юное дарование», «Вокальный дуэт», «Автор-исполнитель», «ВИА» и «Хор».

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин вручил Гран-при вокально-инструментальному ансамблю «Порт-Артур» из Алейского гарнизона.

«Являясь кульминацией художественной самодеятельности Центрального военного округа, фестиваль способствует не только выявлению талантов среди военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала Вооруженных Сил, но и творческому сотрудничеству воинов и широких слоев общественности, пропаганде патриотической песни», — отметил при вручении награды генерал-лейтенант Александр Лапин.