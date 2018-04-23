Сильнейшим расчетом БЛА на состязаниях в ВВО стали военнослужащие объединения, дислоцированного в Сахалинской области

Одной из наиболее сложных задач, поставленных перед его участниками, стали корректирование огня артиллерии и посадка беспилотников на точность.

Команда, представляющая объединение Восточного военного округа, дислоцированное в Сахалинской области , заняла первое место на окружном этапе конкурса среди расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА), который состоялся на специализированном полигоне в Приморском крае

В тройку призеров вошли также расчеты, представляющие объединение, дислоцированное в Приморском крае, и команда Тихоокеанского флота.

В ходе выполнения конкурсной программы расчеты БЛА «Орлан-10» на скорость выполняли нормативы по развертыванию комплексов и запуску летательных аппаратов.

После поднятия дрона в воздух расчеты решали задачи по поиску как стационарных, так и подвижных объектов в установленном квадрате местности и передавали координаты на пункт управления.

Одной из особенностей конкурса стало выполнение расчетами корректирования огня артиллерии. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число взрывчатых средств, имитирующих взрывы артиллерийских снарядов.

Военнослужащие продемонстрировали свое мастерство и в состязаниях по посадке беспилотника на точность, не допустив его ухода за пределы обозначенной площадки.