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Сильнейшим расчетом БЛА на состязаниях в ВВО стали военнослужащие объединения, дислоцированного в Сахалинской области
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Сильнейшим расчетом БЛА на состязаниях в ВВО стали военнослужащие объединения, дислоцированного в Сахалинской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Одной из наиболее сложных задач, поставленных перед его участниками, стали корректирование огня артиллерии и посадка беспилотников на точность.
Команда, представляющая объединение Восточного военного округа, дислоцированное в Сахалинской области, заняла первое место на окружном этапе конкурса среди расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА), который состоялся на специализированном полигоне в Приморском крае.
В тройку призеров вошли также расчеты, представляющие объединение, дислоцированное в Приморском крае, и команда Тихоокеанского флота.
В ходе выполнения конкурсной программы расчеты БЛА «Орлан-10» на скорость выполняли нормативы по развертыванию комплексов и запуску летательных аппаратов.
После поднятия дрона в воздух расчеты решали задачи по поиску как стационарных, так и подвижных объектов в установленном квадрате местности и передавали координаты на пункт управления.
Одной из особенностей конкурса стало выполнение расчетами корректирования огня артиллерии. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число взрывчатых средств, имитирующих взрывы артиллерийских снарядов.
Военнослужащие продемонстрировали свое мастерство и в состязаниях по посадке беспилотника на точность, не допустив его ухода за пределы обозначенной площадки.
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