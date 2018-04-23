Более 80 соединений и воинских частей ВВО выполняют нормативы контрольной проверки

В ходе контрольных занятий проверяются состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, состояние материально-технического обеспечения.

Более 80 соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), в том числе Тихоокеанского флота, привлечены к мероприятиям второй очереди контрольной проверки за зимний период обучения.

Около 30 подразделений претендуют на получение почетного звания «ударное», среди них — мотострелковые, артиллерийские, зенитно-ракетные, войск связи и РХБ защиты, радиотехнических войск, специального назначения, материально-технического обеспечения, радиоэлектронной борьбы.

Для осуществления мероприятий контрольной проверки в управлении Восточного военного округа было сформировано более десятка специальных рабочих групп, которые возглавили командующие объединениями, начальники родов войск, служб и управлений округа.

В ходе контрольных занятий проверяются состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, состояние материально-технического обеспечения.

Военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения военной техники, сдают нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.

Оценку боеспособности соединения и воинские части округа получат по результатам тактических учений различного уровня.