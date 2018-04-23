Число пассажирских судов на Москве‑реке увеличится на 10% в 2018 году

В текущем году ожидается поступление 15 новых судов на речные линии в Москве , сообщил журналистам в понедельник президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов

«Судовладельцы внутри города перевозят около 1 миллиона пассажиров, с учетом туристов. В пять раз больше перевозится, чем на круизном флоте. Надеемся, что рост будет в этом году. Не только флот прибывает, но и строится новый. В этом году мы ожидаем порядка 15 новых судов. Это 10% роста от общего количества флота», — сказал Евдокимов.

По его словам, в московском бассейне внутригородские и пригородные перевозки осуществляют порядка 150 теплоходов, из них порядка 100 на линии и 50 теплоходов на заказ.

«К сожалению, у нас в этом году начнет работать меньше, около 80 теплоходов, потому что в самой большой судоходной компании произошла смена собственника», — уточнил Евдокимов.