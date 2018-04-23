Подводные лодки РФ «сразились» в Японском море

Две субмарины в рамках учений разыграли морскую дуэль

Минобороны сообщили, что российские подлодки разыграли дуэль в Японском море. В рамках учений флотилия провела подводную торпедную дуэль.

В ведомстве рассказали, что две дизельные субмарины разыграли сражение, отработав слежение за противником, атаку и контратаку при применении гидроакустического оружия, а также провели торпендые стрельбы и отработали уклонение.

Еще одна дизельная подлодка отработала атаку условного противника, в роли которого выступили два больших десантных корабля.

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