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Подводные лодки РФ «сразились» в Японском море
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Подводные лодки РФ «сразились» в Японском море 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Две субмарины в рамках учений разыграли морскую дуэль
В Минобороны сообщили, что российские подлодки разыграли дуэль в Японском море. В рамках учений флотилия провела подводную торпедную дуэль.
В ведомстве рассказали, что две дизельные субмарины разыграли сражение, отработав слежение за противником, атаку и контратаку при применении гидроакустического оружия, а также провели торпендые стрельбы и отработали уклонение.
Еще одна дизельная подлодка отработала атаку условного противника, в роли которого выступили два больших десантных корабля.
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