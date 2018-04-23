Более 2000 студентов и школьников посетили окружной учебный центр ЗВО в День призывника во Владимирской области

Военнослужащие ознакомили гостей с различными видами стрелкового оружия и боеприпасов, а также показали парк боевой техники с танками Т-72Б3, бронетранспортёрами БТР-82А, командно-штабными машинами и аппаратными связи.

Более 2000 кадет, школьников, юнармейцев и их родителей в День призывника посетили окружной учебный центр подготовки военных специалистов (механиков-водителей, командиров танков, бронетранспортеров, БМП, связистов) во Владимирской области

Офицеры учебного центра ознакомили гостей с различными видами стрелкового оружия и боеприпасов, а также показали парк боевой техники с танками Т-72Б3, бронетранспортёрами БТР-82А, командно-штабными машинами и аппаратными связи.

Юноши встретились со своими ранее призванными товарищами, которые провели им экскурсию по солдатским общежитиям, современным тренажерным залам и поделились своими впечатлениями и опытом от несения службы. После чего гости посетили солдатскую столовую, где продегустировали разнообразные приготовленные блюда.