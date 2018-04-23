Истребитель «сплел паутину» из воздуха: видео 

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как поршневой самолет времен Второй мировой войны оставляет спутный след, который долго не растворяется в воздухе.
«Паутину из воздуха» сплел истребитель времен Второй мировой войны Hawker Sea Fury. Видео, на которых поршневой самолет проходит над взлетной полосой и с помощью дымовых шашек оставляет устойчивый спутный след, опубликовал новостной сайт Reddit.
На кадрах видно, как британский палубный истребитель проходит над взлетной полосой на бреющем полете и пускает дымы из шашек, установленных на концах крыльев. После того, как самолет улетает, дымы не рассеиваются, а остаются скрученными воздушным потоком в гигантские жгуты.
Это явление называется спутным следом или спутной струей, когда набегающий поток воздуха срывается с законцовки крыла самолета и образует завихрения.
Самолет Hawker Sea Fury был последним винтовым истребителем, стоявшим на вооружении ВВС Великобритании и одним из самых быстрых одномоторных поршневых самолетов в истории авиации.