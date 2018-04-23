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В День Победы в Хабаровске покажут «Эскадрилью героев»
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В День Победы в Хабаровске покажут «Эскадрилью героев» 

RT на русском 1 час назад
В День Победы в Хабаровске можно будет увидеть «Эскадрилью героев» — самолёты малой авиации с портретами боевых лётчиков на борту. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Заместитель министра культуры региона Ирина Купченко заявила, что в акции должны принять участие 10 самолётов.
9 мая в 13:00 они вылетят с аэродрома Калинка в пригороде Хабаровска, пройдут над акваторией рек Амур и Уссури, развернутся и пролетят перед набережной другим бортом.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что первый в Ростове-на-Дону парад боевых кораблей пройдёт 5 мая.
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