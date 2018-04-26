«Грачонок» и «Шмель»: публикуем фотографии кораблей, которые примут участие в ростовском военном параде 

Из Астрахани, где базируется Каспийская флотилия, в Ростов на днях отправился отряд военных кораблей для участия в параде. Сегодня корабли прошли мимо Волгограда. Фотографиями со 161.ru поделились наши коллеги из V1.ru.
К 5 мая отряд прибудет в Ростов
— Экипажи миновали первый шлюз, прошли по просыпающемуся Волго-Донскому каналу. В состав отряда входят противодиверсионный катер «Грачонок», рейдовый тральщик, артиллерийский катер «Шмель» и рейдовый буксир, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Отряду предстоит преодолеть еще около 400 километров
Отряду предстоит преодолеть еще около 400 километров. В ближайшие дни дефиле военных кораблей смогут наблюдать жители Калача-на-Дону, Константиновска, Семикаракорска, Старочеркасска.
Боевые корабли пройдут по Дону мимо Константиновска, Семикаракорска, Старочеркасска
Первый в истории Ростова морской парад в честь столетия Южного военного округа пройдет напротив городской набережной 5 мая. Начало в 13:00. В этот же день в небо над донской столицей поднимется военная авиация.
Парад военных кораблей пройдет в Ростове впервые
Понаблюдать за парадом можно будет с ростовской набережной