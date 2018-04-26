«Грачонок» и «Шмель»: публикуем фотографии кораблей, которые примут участие в ростовском военном параде

Из Астрахани , где базируется Каспийская флотилия, в Ростов на днях отправился отряд военных кораблей для участия в параде. Сегодня корабли прошли мимо Волгограда . Фотографиями со 161.ru поделились наши коллеги из V1.ru

К 5 мая отряд прибудет в Ростов

— Экипажи миновали первый шлюз, прошли по просыпающемуся Волго-Донскому каналу. В состав отряда входят противодиверсионный катер «Грачонок», рейдовый тральщик, артиллерийский катер «Шмель» и рейдовый буксир, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отряду предстоит преодолеть еще около 400 километров

Константиновска, Отряду предстоит преодолеть еще около 400 километров. В ближайшие дни дефиле военных кораблей смогут наблюдать жители Калача-на-Дону Семикаракорска , Старочеркасска.

Боевые корабли пройдут по Дону мимо Константиновска, Семикаракорска, Старочеркасска

Первый в истории Ростова морской парад в честь столетия Южного военного округа пройдет напротив городской набережной 5 мая. Начало в 13:00. В этот же день в небо над донской столицей поднимется военная авиация.

Парад военных кораблей пройдет в Ростове впервые

Понаблюдать за парадом можно будет с ростовской набережной