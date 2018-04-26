Ещё
«Грачонок» и «Шмель»: публикуем фотографии кораблей, которые примут участие в ростовском военном параде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Грачонок» и «Шмель»: публикуем фотографии кораблей, которые примут участие в ростовском военном параде 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Из Астрахани, где базируется Каспийская флотилия, в Ростов на днях отправился отряд военных кораблей для участия в параде. Сегодня корабли прошли мимо Волгограда. Фотографиями со 161.ru поделились наши коллеги из V1.ru.
К 5 мая отряд прибудет в Ростов
— Экипажи миновали первый шлюз, прошли по просыпающемуся Волго-Донскому каналу. В состав отряда входят противодиверсионный катер «Грачонок», рейдовый тральщик, артиллерийский катер «Шмель» и рейдовый буксир, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Отряду предстоит преодолеть еще около 400 километров
Отряду предстоит преодолеть еще около 400 километров. В ближайшие дни дефиле военных кораблей смогут наблюдать жители Калача-на-Дону, Константиновска, Семикаракорска, Старочеркасска.
Боевые корабли пройдут по Дону мимо Константиновска, Семикаракорска, Старочеркасска
Первый в истории Ростова морской парад в честь столетия Южного военного округа пройдет напротив городской набережной 5 мая. Начало в 13:00. В этот же день в небо над донской столицей поднимется военная авиация.
Парад военных кораблей пройдет в Ростове впервые
Понаблюдать за парадом можно будет с ростовской набережной
161.ru: последние новости
Су-27, «Терминатор» и «Аллигатор»: военные рассказали, что ростовчане увидят в небе в день юбилея ЮВО Преодолеют канал, шлюзы и сотни километров: рассказываем, как военные корабли доберутся в Ростов В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»24
Россиян оставят без торговых центров156
Трамп унизил Макрона57
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США189
Назван доход говорившей с Путиным звезды63
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение