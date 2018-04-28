Дайте два: май в Ростове будет богат на военные парады

Ростовчане смогут увидеть сразу два военных парада в начале мая: на Театральной площади пройдут шествия 5 мая в честь столетия Южного военного округа и Дня Победы. Кроме парадов будут концерты и фейерверки.

— Основное празднование юбилея пройдет 5 мая и начнется с парада в 10 утра. В парке Горького развернут полевую кухню, покажут военную технику. Будут работать военно-исторические фотовыставки, выступать творческие коллективы, — сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев

Парад 9 Мая начнется также в 10 утра. Вслед за этим пройдет шествие Бессмертного полка. Колонна сформируется на площади Карла Маркса и будет двигаться по Советской улице до Ворошиловского проспекта. Организаторы рассчитывают на 100 тысяч участников.

Южный военный округ организует юбилей за собственные средства, на День Победы город потратил не больше, чем в прошлом году, рассказала замглавы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова

Кроме того 5 мая на набережной будут открыты корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота: желающие смогут пройтись по их палубам.