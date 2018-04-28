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Дайте два: май в Ростове будет богат на военные парады
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Дайте два: май в Ростове будет богат на военные парады 

161.ru 13 минут назад
Фото: 161.ru
Ростовчане смогут увидеть сразу два военных парада в начале мая: на Театральной площади пройдут шествия 5 мая в честь столетия Южного военного округа и Дня Победы. Кроме парадов будут концерты и фейерверки.
— Основное празднование юбилея пройдет 5 мая и начнется с парада в 10 утра. В парке Горького развернут полевую кухню, покажут военную технику. Будут работать военно-исторические фотовыставки, выступать творческие коллективы, — сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Парад 9 Мая начнется также в 10 утра. Вслед за этим пройдет шествие Бессмертного полка. Колонна сформируется на площади Карла Маркса и будет двигаться по Советской улице до Ворошиловского проспекта. Организаторы рассчитывают на 100 тысяч участников.
Южный военный округ организует юбилей за собственные средства, на День Победы город потратил не больше, чем в прошлом году, рассказала замглавы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.
Кроме того 5 мая на набережной будут открыты корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота: желающие смогут пройтись по их палубам.
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