Военные восстановили сообщение с отрезанным половодьем горноалтайским поселком

Инженеры Центрального военного округа пришли на помощь двум тысячам человек из населенного пункта Ая.

Военные инженеры ЦВО навели 60-метровый тяжелый механизированный мост через реку Катунь для восстановления разрушенного половодьем дорожного сообщения с поселком Ая в Горном Алтае

Соответствующее решение было принято командующим войсками округа генерал-лейтенантом Александром Лапиным на основании обращения местных органов власти в связи с возникшей паводковой ситуацией в регионе.

Сводный отряд мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае , на автомобилях «КамАЗ» и «Урал» с комплектами тяжелого механизированного моста ТММ-3 совершил 340-километровый марш в населенный пункт Ая, население которого составляет 2,2 тысячи человек.

Для наведения 60-метрового моста военным инженерам понадобилось всего около трех часов. Установка данной переправы позволила снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и восстановить дорожное сообщение между поселком Ая с населенными пунктами Горного Алтая.