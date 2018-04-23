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Военные восстановили сообщение с отрезанным половодьем горноалтайским поселком
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Военные восстановили сообщение с отрезанным половодьем горноалтайским поселком 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Инженеры Центрального военного округа пришли на помощь двум тысячам человек из населенного пункта Ая.
Военные инженеры ЦВО навели 60-метровый тяжелый механизированный мост через реку Катунь для восстановления разрушенного половодьем дорожного сообщения с поселком Ая в Горном Алтае.
Соответствующее решение было принято командующим войсками округа генерал-лейтенантом Александром Лапиным на основании обращения местных органов власти в связи с возникшей паводковой ситуацией в регионе.
Сводный отряд мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, на автомобилях «КамАЗ» и «Урал» с комплектами тяжелого механизированного моста ТММ-3 совершил 340-километровый марш в населенный пункт Ая, население которого составляет 2,2 тысячи человек.
Для наведения 60-метрового моста военным инженерам понадобилось всего около трех часов. Установка данной переправы позволила снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и восстановить дорожное сообщение между поселком Ая с населенными пунктами Горного Алтая.
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