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На реке Катунь военные навели мост, разрушенный половодьем
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На реке Катунь военные навели мост, разрушенный половодьем 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Мост через реку Катунь в районе села Ая, разрушенный половодьем, навели военные инженеры Центрального военного округа. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.
Местные органы власти обратились за помощью к военным из-за разрушительного паводка. Сводный отряд мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Алтайском крае, совершил 340-километровый марш-бросок на КамАЗах и автомобилях «Урал» с комплектами тяжелого механизированного моста ТММ-3. Для установки переправы военным понадобилось всего 3 часа. Движение между с. Ая и Республикой Алтай восстановлено.
Отметим, что во время весеннего паводка в Алтайском крае было повреждено более 50 мостов. Сейчас готовится документация для их восстановления и ремонта.
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