На реке Катунь военные навели мост, разрушенный половодьем

Мост через реку Катунь в районе села Ая, разрушенный половодьем, навели военные инженеры Центрального военного округа. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

Местные органы власти обратились за помощью к военным из-за разрушительного паводка. Сводный отряд мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Алтайском крае , совершил 340-километровый марш-бросок на КамАЗах и автомобилях «Урал» с комплектами тяжелого механизированного моста ТММ-3. Для установки переправы военным понадобилось всего 3 часа. Движение между с. Ая и Республикой Алтай восстановлено.

Отметим, что во время весеннего паводка в Алтайском крае было повреждено более 50 мостов. Сейчас готовится документация для их восстановления и ремонта.