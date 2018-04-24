Подготовку Су-57 к параду Победы сняли на видео

На подмосковном аэродроме Жуковский прошли тренировочные полеты истребителей пятого поколения Су-57. Они впервые примут участие в параде Победы над Москвой 9 мая. Видео с репетиции опубликовал телеканал «Звезда»

Парадные самолеты красуются в модном «пиксельном» камуфляже. Над Красной площадью пролетят два истребителя, тренируются три — на всякий случай. В авиации вообще принято все дублировать и страховать.

Утром 9 мая со всех восьми аэродромов, где базируются участвующие в праздничной церемонии самолеты и вертолеты, вместе с парадными расчетами в небо поднимутся и резервные машины. Они дойдут до точки встречи и лишь убедившись, что их товарищи заняли место в парадном строю, вернутся на базы.

Напомним, парад в честь 73-летия Победы станет премьерой не только для Су-57. Впервые по Красной площади пройдут пешие расчеты военной полиции, БМПТ «Терминатор», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и боевые роботы.

В шествии примут участие более 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов.