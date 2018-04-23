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Новейшие Су-57 готовятся к вылету: кадры репетиции Парада Победы
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Новейшие Су-57 готовятся к вылету: кадры репетиции Парада Победы 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры подготовки новейших истребителей Су-57 к Параду Победы.
В подмосковном Жуковском прошли тренировочные полеты пилотов новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА), которые готовятся впервыое принять участие в Параде Победы.
Ранее о том, что истребители Су-57 впервые примут участие в Параде Победы, пролетев над Москвой, сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности.
Самолеты неоднократно демонстрировались на авиасалоне МАКС, где показывали высший пилотаж. В 2017 году два истребителя продемонстрировали зрителям показательный воздушный бой, а в 2013 году в небе авиасалона появилось звено из трех самолетов.
В прошлом году самолет принимал участие в воздушном параде в честь Дня ВВС «Форсаж-2017».
На прошлой неделе сообщалось, что двигатель АЛ-41Ф, который используется на истребителе, завершил государственные стендовые испытания.
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