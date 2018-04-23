В Западном военном округе подведены промежуточные результаты весеннего призыва

На сегодняшний день в 26 регионах России , на территории которых дислоцируются войска ЗВО, на военную службу призвано более 9 тыс. новобранцев, из них почти половина направлены в соединения и воинские части округа.

Командование Западного военного округа (ЗВО) подвело промежуточные итоги весеннего призыва граждан на военную службу. На сегодняшний день в 26 регионах России, на территории которых дислоцируются войска ЗВО, на военную службу призвано более 9 тыс. новобранцев, из них почти половина направлены в соединения и воинские части ЗВО.

Весенняя призывная компания проходит под постоянным общественным контролем и предполагает работу на постоянной основе в составе призывных комиссий представителей общественных организаций, а также сопровождение команд новобранцев родителями.

Окончание весеннего призыва состоится 15 июля. Всего военкоматами регионов будет направлено в Вооруженные Силы РФ и другие силовые структура, в которых предусмотрена военная служба, около 40 тыс. юношей.