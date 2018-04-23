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В Западном военном округе подведены промежуточные результаты весеннего призыва
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В Западном военном округе подведены промежуточные результаты весеннего призыва 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На сегодняшний день в 26 регионах России, на территории которых дислоцируются войска ЗВО, на военную службу призвано более 9 тыс. новобранцев, из них почти половина направлены в соединения и воинские части округа.
Командование Западного военного округа (ЗВО) подвело промежуточные итоги весеннего призыва граждан на военную службу. На сегодняшний день в 26 регионах России, на территории которых дислоцируются войска ЗВО, на военную службу призвано более 9 тыс. новобранцев, из них почти половина направлены в соединения и воинские части ЗВО.
Весенняя призывная компания проходит под постоянным общественным контролем и предполагает работу на постоянной основе в составе призывных комиссий представителей общественных организаций, а также сопровождение команд новобранцев родителями.
Окончание весеннего призыва состоится 15 июля. Всего военкоматами регионов будет направлено в Вооруженные Силы РФ и другие силовые структура, в которых предусмотрена военная служба, около 40 тыс. юношей.
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