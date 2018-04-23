Психологи ЗВО разработают каждому новобранцу персональную программу адаптации к военной службе

С учётом особенностей личности, все они получат набор советов, приёмов и алгоритмов, которые помогут им избежать негативного воздействия стрессовых ситуаций, снизить нервно-психическое напряжение, повысить психологическую устойчивость.

Сотрудники центра психологической помощи и реабилитации, военные психологи соединений и воинских частей Западного военного округа разработают каждому военнослужащему, призванному весной этого года, персональную программу адаптации к военной службе.

Военные психологи приступили к изучению новобранцев, прибывающих в составе воинских команд к местам дальнейшей службы в ходе весеннего призыва.

Солдаты проходят диагностику и тестирование по 40 методикам, на основе которых составляется их индивидуальный психологический портрет по 160 показателям.

С учётом особенностей личности военнослужащего, он получит набор советов, приёмов и алгоритмов, которые помогут ему избежать негативного воздействия стрессовых ситуаций, снизить нервно-психическое напряжение, повысить психологическую устойчивость и успешно пройти военную службу. Особое внимание будет уделено преодолению зависимости от всевозможных гаджетов, интернета, социальных сетей и онлайн-игр, которая всё чаще наблюдается у юношей.

Также в отношении военнослужащих будут даны рекомендации их командирам и офицерам. После завершения периода адаптации специалисты перейдут к психологическому сопровождению военнослужащих при выполнении учебно-боевых задач.