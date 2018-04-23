В Воронеже военнослужащие ВАИ ЗВО впервые провели квест-игру «Юный помощник автоинспектора»

Учащиеся общеобразовательных школ города в игровой форме ознакомились со специальной техникой ВАИ, побывали в роли инспекторов ВАИ, проверили свои знания дорожных знаков и сигналов регулировщика.

Военные автоинспекторы Воронежского территориального гарнизона Западного военного округа (ЗВО) впервые провели квест-игру «Юный помощник автоинспектора» с учащимися общеобразовательных школ города Воронежа

Воспитанники центра дополнительного образования «Созвездие» и учащиеся общеобразовательных школ города в игровой форме ознакомились со специальной техникой ВАИ, побывали в роли инспекторов ВАИ, проверили свои знания дорожных знаков и сигналов регулировщика. Военнослужащие вместе с воспитанниками создали модели дорожной обстановки на сложных перекрестках. На тренировочной площадке были продемонстрированы основы оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях.

Особое внимание школьников привлекли экспонаты выставки — специальное бронесредство «Черепаха», стоящее на вооружении подразделений военной полиции, и светоотражающие элементы военной формы инспекторов ВАИ.

В завершении квест-игры его участники были награждены почетными грамотами начальника территориальной ВАИ.

Всего на занятии было использовано свыше 20 образцов вооружения, военной и автомобильной техники ВАИ и военной полиции, привлечено свыше 10 экипажей.