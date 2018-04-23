Ещё
В Воронеже военнослужащие ВАИ ЗВО впервые провели квест-игру «Юный помощник автоинспектора»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронеже военнослужащие ВАИ ЗВО впервые провели квест-игру «Юный помощник автоинспектора» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Учащиеся общеобразовательных школ города в игровой форме ознакомились со специальной техникой ВАИ, побывали в роли инспекторов ВАИ, проверили свои знания дорожных знаков и сигналов регулировщика.
Военные автоинспекторы Воронежского территориального гарнизона Западного военного округа (ЗВО) впервые провели квест-игру «Юный помощник автоинспектора» с учащимися общеобразовательных школ города Воронежа.
Воспитанники центра дополнительного образования «Созвездие» и учащиеся общеобразовательных школ города в игровой форме ознакомились со специальной техникой ВАИ, побывали в роли инспекторов ВАИ, проверили свои знания дорожных знаков и сигналов регулировщика. Военнослужащие вместе с воспитанниками создали модели дорожной обстановки на сложных перекрестках. На тренировочной площадке были продемонстрированы основы оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях.
Особое внимание школьников привлекли экспонаты выставки — специальное бронесредство «Черепаха», стоящее на вооружении подразделений военной полиции, и светоотражающие элементы военной формы инспекторов ВАИ.
В завершении квест-игры его участники были награждены почетными грамотами начальника территориальной ВАИ.
Всего на занятии было использовано свыше 20 образцов вооружения, военной и автомобильной техники ВАИ и военной полиции, привлечено свыше 10 экипажей.
ТК «Звезда»: последние новости
Новейшие Су-57 готовятся к вылету: кадры репетиции Парада Победы Министр обороны Украины заявил о готовности к силовому решению конфликта в Донбассе Истребитель «сплел паутину» из воздуха: видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение70
У россиян снова попросят денег223
Индия лишила Россию Су-57487
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги38
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском12
Видео
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение