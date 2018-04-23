Артиллеристы ЮВО в ходе тренировки уничтожили условного противника в горах Северной Осетии

На учебное мероприятие привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц боевой и специальной техники.

В ходе учебного мероприятия органы управления и подразделения бригады были подняты по тревоге и совершили марш в район сосредоточения.

На завершающем этапе тренировки артиллеристы отработали уничтожение условного незаконного вооруженного формирования.

На полевой пункт управления была передана вводная штаба руководства об обнаружении разведчиками вооруженной группы лиц, которая готовилась к захвату одного из населенных пунктов.

На основе полученных разведданных было принято решение для уничтожения условного незаконного вооруженного формирования применить реактивные системы залпового огня «Ураган» и буксируемые гаубицы «Мста-Б».

На учебное мероприятие привлекалось около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц боевой и специальной техники.