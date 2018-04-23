Артиллеристы ЮВО в ходе тренировки уничтожили условного противника в горах Северной Осетии 

На учебное мероприятие привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц боевой и специальной техники.
В Республике Северная Осетия-Алания на полигоне Тарское завершилась тренировка с артиллерийским соединением 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированным в Республике Ингушетия.
В ходе учебного мероприятия органы управления и подразделения бригады были подняты по тревоге и совершили марш в район сосредоточения.
На завершающем этапе тренировки артиллеристы отработали уничтожение условного незаконного вооруженного формирования.
На полевой пункт управления была передана вводная штаба руководства об обнаружении разведчиками вооруженной группы лиц, которая готовилась к захвату одного из населенных пунктов.
На основе полученных разведданных было принято решение для уничтожения условного незаконного вооруженного формирования применить реактивные системы залпового огня «Ураган» и буксируемые гаубицы «Мста-Б».
На учебное мероприятие привлекалось около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц боевой и специальной техники.