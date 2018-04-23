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Войска, которые до сих пор никогда не воевали
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Войска, которые до сих пор никогда не воевали 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Учения Ракетных войск стратегического назначения прошли на традиционно высочайшем уровне.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — войска, которые никогда не воевали. И слава Богу: боевое применение РВСН чревато катастрофическими последствиями для всего мира, для жизни на планете Земля. Осознание их невероятной мощи является основным фактором сдерживания всех тех государств, кто рвется к абсолютному доминированию в военно-политической сфере, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Алексей Абатуров.
По состоянию на конец 2017 года доля современной техники в РВСН составила 66%, а уровень исправности вооружения достиг почти 100%. Чаще всего сообщения СМИ о РВСН касаются ракетной техники. Однако в тени незаслуженно оказывается огромный массив не менее важной информации о повседневной службе военнослужащих, которые обеспечивают боевое дежурство подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) и их безопасность.
Первым делом — маскировка
Как минимум один раз в год в РСВН проходят масштабные учения, сопровождающиеся выходом комплексов на маршруты боевого патрулирования. В этом году плановые маневры ракетчиков-стратегов недавно прошли на огромной территории — от Ивановской до Иркутской области. На полевые позиции для выполнения поставленных командованием учебных задач вышли грозные РС-24 «Ярс» и РТ-2ПМ2 «Тополь-М». Особое внимание в ходе учений было уделено отработке инженерного сопровождения, разведке, маскировке и боевому охранению. Читать далее…
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