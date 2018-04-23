Войска, которые до сих пор никогда не воевали

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — войска, которые никогда не воевали. И слава Богу: боевое применение РВСН чревато катастрофическими последствиями для всего мира, для жизни на планете Земля. Осознание их невероятной мощи является основным фактором сдерживания всех тех государств, кто рвется к абсолютному доминированию в военно-политической сфере, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Алексей Абатуров.

По состоянию на конец 2017 года доля современной техники в РВСН составила 66%, а уровень исправности вооружения достиг почти 100%. Чаще всего сообщения СМИ о РВСН касаются ракетной техники. Однако в тени незаслуженно оказывается огромный массив не менее важной информации о повседневной службе военнослужащих, которые обеспечивают боевое дежурство подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) и их безопасность.

Первым делом — маскировка