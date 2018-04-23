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В Костроме проведут «Военное ралли» и конкурс оружейников
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В Костроме проведут «Военное ралли» и конкурс оружейников 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области проходят сразу три конкурса «АрМИ-2018» для солдат ВДВ: «Мастер-оружейник», «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли», сообщает министерство обороны РФ.
В состязаниях примут участие более 400 военнослужащих из Кубинки, Иваново, Тулы, Пскова, Омска, Ульяновска, Новороссийска, Камышина, Улан-Уде, Костромы, Ставрополя, Уссурийска и Рязани. Три дня они проведут на полигоне Песочное.
В конкурсе «Мастер-оружейник» свои умения покажут почти 100 ремонтников вооружения. Их отобрали из тысячи претендентов.
Конкурс «Мастера автобронетанковой техники» проверит навыки более 200 специалистов, а «Военное ралли» — почти 100.
Для участия в «Военном ралли» из 5000 военнослужащих отобрали порядка 100 водителей «УАЗов», «КАМАЗов» и «УРАЛов», способных справиться с автомобилем не только на специальных площадках и автодромах, но и пересеченной местности в условиях экстремальных перегрузок, — говорится в сообщении.
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