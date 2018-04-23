В Костроме проведут «Военное ралли» и конкурс оружейников

Омска, Ульяновска, Новороссийска, Ставрополя, Уссурийска и В состязаниях примут участие более 400 военнослужащих из Кубинки, Иваново, Тулы, Пскова Камышина , Улан-Уде, Костромы Рязани . Три дня они проведут на полигоне Песочное.

В конкурсе «Мастер-оружейник» свои умения покажут почти 100 ремонтников вооружения. Их отобрали из тысячи претендентов.

Конкурс «Мастера автобронетанковой техники» проверит навыки более 200 специалистов, а «Военное ралли» — почти 100.

Для участия в «Военном ралли» из 5000 военнослужащих отобрали порядка 100 водителей «УАЗов», «КАМАЗов» и «УРАЛов», способных справиться с автомобилем не только на специальных площадках и автодромах, но и пересеченной местности в условиях экстремальных перегрузок, — говорится в сообщении.