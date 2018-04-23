«ВЭБ-лизинг» передал авиакомпании из Читы 12-местный самолет российского производства

«ВЭБ-лизинг» и региональная авиакомпания «Аэросервис» ( Чита ) подписали договор лизинга 12-местного самолета ТВС-2МС отечественного производства. Передача самолета состоялась в Новосибирске на базе производителя — ООО «Русавиапром», уточняется в сообщении лизингодателя.

«Мы первые из крупнейших лизинговых компаний Российской Федерации приняли решение о реализации данной сделки, понимая важность предоставления доступных финансовых инструментов не только крупным игрокам, но и небольшим региональным авиакомпаниям. Реализовав данную сделку, мы сделали важный шаг на пути решения глобальной задачи развития региональной авиации страны. Мы ориентированы на поддержку отечественных производителей, запуская новые и масштабируя действующие продукты и решения», — комментирует генеральный директор АО «ВЭБ-лизинг» Юрий Гайченя.

Предложенные «ВЭБ-лизингом» условия позволили авиакомпании получить самолет со стоимостью владения в несколько раз меньше, чем стоимость аналогичных судов иностранного производства. Сделка также предусматривает получение субсидии (в рамках постановления правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1212), которая направлена на снижение финансовой нагрузки на авиакомпанию по выплате лизинговых платежей.

«Ремоторизация самолета — достаточно распространенный способ улучшения летно-технических характеристик воздушного судна. Самолет ТВС-2МС — глубоко модернизированная версия легкого ближнемагистрального самолета Ан-2, разработка и производство которого налажено в Новосибирске. Для успешной эксплуатации производится замена морально устаревшего поршневого двигателя, работающего на авиационном бензине, на современный турбовинтовой двигатель, использующий авиационный керосин. В результате увеличивается межремонтный ресурс двигателя, автономность и независимость от наземных служб при техническом обслуживании и подготовке воздушного судна к полету, улучшаются температурные условия в салоне и кабине экипажа», — рассказали в «ВЭБ-лизинге».

Уточняется, что, помимо более высокой топливной эффективности, новый мотор позволил самолету получить более высокие летно-технические характеристики. В частности, такой самолет взлетает с грунтовых площадок длиной менее 100 м, дальность полета с полной загрузкой увеличилась до 1,4 тыс. км.