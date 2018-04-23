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В ВМФ отвергли заявления о закрытости процедуры реставрации Адмиралтейства в Петербурге
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В ВМФ отвергли заявления о закрытости процедуры реставрации Адмиралтейства в Петербурге 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Представители Главного командования Военно-морского флота выступили с опровержением слов депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского, заявившего, что реставрация здания Адмиралтейства проходит в атмосфере закрытости, а у общества нет информации о состоянии одного из символов города. В ВМФ отметили, что готовы к диалогу с градозащитниками, но не получали запросов на посещение исторического здания.
Ранее в понедельник Вишневский опубликовал свое обращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу. В документе содержится просьба допустить группу представителей Совета по культурному наследию при правительстве Санкт-Петербурга и депутатов городского Заксобрания в Адмиралтейство. Также он отметил, что в СМИ публиковалась информация о якобы планирующемся перекрытии дворов Адмиралтейства и строительстве соединительных галерей.
"Утверждается, что якобы нет практически никакой информации о проводимых в Адмиралтействе работах и их соответствии законодательству об охране культурного наследия. Данная информация не соответствует действительности. В адрес Главного командования ВМФ обращений от Совета по культурному наследию при правительстве Санкт-Петербурга и лично от депутата Бориса Вишневского о разрешении на посещение Адмиралтейства не поступало. Министерство обороны РФ и Главное командование ВМФ регулярно информирует общественность о ходе работ по реконструкции объектов комплекса зданий на территории Адмиралтейства и восстановлению исторического облика его помещений", — говорится в сообщении Главного командования ВМФ.
Также в Главном командовании подчеркнули, что вся проектная документация прошла согласование в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. «Функционирование Главного командования Военно-Морского Флота в Адмиралтействе осуществляется без малейшего ущерба его историческому облику», — отмечается в сообщении главкомата.
История спора
Градозащитники не в первый раз высказывают беспокойство о состоянии Адмиралтейства. Так, в 2016 году они настаивали на проведении выездного Совета по охране памятников в Адмиралтействе. Тогда свою обеспокоенность судьбой памятника архитектуры высказывал известный режиссер и общественный деятель Александр Сокуров.
Адмиралтейство -одно из старейших зданий в Санкт— Петербурге, первая постройка на левом берегу Невы. Оно признано объектом культурного наследия федерального значения. Здание заложили в ноябре 1704 года и возводили по чертежам, подписанным самим Петром I. Первоначально оно задумывалось Петром Первым только как верфь, и первый спуск корабля на воду состоялся в 1706 году. В 1718 году в башне над главным входом расположился высший орган управления российским флотом — Адмиралтейств— коллегия. В XIX веке там разместилось Морское министерство. В советское время в здании находилось Высшее военно-морское училище им. Ф. Э. Дзержинского. До конца 2008 года там же находился и штаб Краснознаменной Ленинградской военно— морской базы.
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