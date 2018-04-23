В Мурманске всё готово к ремонту «Адмирала Кузнецова»

На 35-м судоремонтном заводе (СРЗ-35) в Мурманске завершены все предварительные работы для начала ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

«Проведено дооснащение СРЗ-35 инструментом, оснасткой, стендами и другим оборудованием, необходимым для таких работ. Также прошла модернизация кранового оборудования и мероприятия по формированию отдельной организационной структуры под этот проект", — приводит его слова ТАСС

Ожидается, что ремонт и модернизация крейсера завершится в 2020 году, а уже в 2021 году он вернётся в состав флота.

Официально стоимость этих работ не называется, однако ранее появлялась информация, что «Адмирал Кузнецов» будет отремонтирован за 40 миллиардов рублей.

Напомним, в начале февраля 2017 года авианосец вернулся из Средиземного моря, где принимал участие в боях против террористов в Сирии . В марте вице-премьер Дмитрий Рогозин наградил работников центра судоремонта «Звездочка» за успешную подготовку корабля к дальнему походу.

Новости ВПК: Американские эксперты похвалили российские корветы