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В Мурманске всё готово к ремонту «Адмирала Кузнецова»
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В Мурманске всё готово к ремонту «Адмирала Кузнецова» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Северпост
На 35-м судоремонтном заводе (СРЗ-35) в Мурманске завершены все предварительные работы для начала ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
Как рассказал прессе официальный представитель Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев, эти работы начались сразу после согласования генерального графика ремонта корабля.
«Проведено дооснащение СРЗ-35 инструментом, оснасткой, стендами и другим оборудованием, необходимым для таких работ. Также прошла модернизация кранового оборудования и мероприятия по формированию отдельной организационной структуры под этот проект", — приводит его слова ТАСС.
Ожидается, что ремонт и модернизация крейсера завершится в 2020 году, а уже в 2021 году он вернётся в состав флота.
Официально стоимость этих работ не называется, однако ранее появлялась информация, что «Адмирал Кузнецов» будет отремонтирован за 40 миллиардов рублей.
Напомним, в начале февраля 2017 года авианосец вернулся из Средиземного моря, где принимал участие в боях против террористов в Сирии. В марте вице-премьер Дмитрий Рогозин наградил работников центра судоремонта «Звездочка» за успешную подготовку корабля к дальнему походу.
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