Ещё
В минобороны Украины допускают силовой вариант решения конфликта в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В минобороны Украины допускают силовой вариант решения конфликта в Донбассе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Украина может реализовать силовой сценарий решения конфликта в Донбассе, если задача будет поставлена таким образом. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию «Би-би-си Украина».
Отвечая на вопрос об изменении численного состава военных в Донбассе, он сообщил, что на начальном этапе оно останется без изменений, однако допустил возможность наращивания сил. «Если ситуация будет усложняться или будет принято решение об освобождении территории, тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать», — сказал он, комментируя решение Киева изменить формат силовой операции в Донбассе с 30 апреля.
По его словам, на первом этапе новой операции Объединенными силами планируется «стабилизировать ситуацию» в зоне конфликта, и для этого будет достаточно тех сил, которые уже есть у Киева в Донбассе.
Полторак сообщил, что ранее министерство уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задания в Донецкой и Луганской областях». «Были проведены учения и осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация военных частей и их замена», — уточнил глава минобороны. Министр подчеркнул, что основной задачей силовиков будет «освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины».
Президент Украины Петр Порошенко 13 апреля заявил, что предусмотренная законом о реинтеграции Донбасса смена формата военной операции в регионе — с АТО (Антитеррористическая операция) на ООС (Операция Объединенных сил) — произойдет 30 апреля. По его словам, переформатирование призвано «кардинально изменить организацию управления военной структурой», предоставив Вооруженным силам Украины дополнительные полномочия и контроль над подразделениями Нацгвардии, Службы безопасности Украины и Нацполиции.
ТАСС: последние новости
Минобороны Великобритании потратит более $110 млн на новую систему воздушного командования Более 500 курсантов проведут учебные танковые бои в городских условиях на Урале В Кемерово прибыли самолеты, перенаправленные в Новосибирск из-за тумана на Кузбасе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57382
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»201
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России329
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение