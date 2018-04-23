Киев вновь заговорил о силовом решении конфликта в Донбассе

Минобороны Украины допускают силовой вариант решения конфликта в Донбассе. Киев готов реализовать такой сценарий при необходимости. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью «Би-би-си Украина», передает ТАСС

Отвечая на вопрос об изменении численного состава военных в Донбассе, он сообщил, что на начальном этапе оно останется без изменений, однако допустил возможность наращивания сил. «Если ситуация будет усложняться или будет принято решение об освобождении территории, тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать», — сказал он, комментируя решение Киева изменить формат силовой операции в Донбассе с 30 апреля.

По его словам, на первом этапе новой операции Объединенными силами планируется «стабилизировать ситуацию» в зоне конфликта, и для этого будет достаточно тех сил, которые уже есть у Киева в Донбассе.

Полторак сообщил, что ранее министерство уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задания в Донецкой и Луганской областях». «Были проведены учения и осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация военных частей и их замена», — уточнил глава Минобороны. Министр подчеркнул, что основной задачей силовиков будет «освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины».