На Театральной площади отработают борьбу с террористами

Сегодня, 25 апреля, на Театральной площади в Ростове-на-Дону спецслужбы проведут учения по поиску диверсионных террористических групп. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Ростовской области. В ведомстве подчеркнули, что это не повлияет на работу автотранспорта, а также на режим работы близлежащих магазинов, кафе, офисов.

Место было выбрано спецслужбами из-за того, что на Театральной площади в дни Чемпионата мира по футболу-2018 пройдет фестиваль болельщиков. Ранее подобные учения уже проводились в местах массового скопления людей, в том числе на новом стадионе «Ростов-Арена».