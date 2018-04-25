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На Театральной площади отработают борьбу с террористами
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На Театральной площади отработают борьбу с террористами 

Деловое сообщество 25 апреля 2018
Фото: ИА "МардовМедиа"
Сегодня, 25 апреля, на Театральной площади в Ростове-на-Дону спецслужбы проведут учения по поиску диверсионных террористических групп. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Ростовской области. В ведомстве подчеркнули, что это не повлияет на работу автотранспорта, а также на режим работы близлежащих магазинов, кафе, офисов.
Место было выбрано спецслужбами из-за того, что на Театральной площади в дни Чемпионата мира по футболу-2018 пройдет фестиваль болельщиков. Ранее подобные учения уже проводились в местах массового скопления людей, в том числе на новом стадионе «Ростов-Арена».
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