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Источник назвал длительность модернизации «Адмирала Кузнецова»
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Источник назвал длительность модернизации «Адмирала Кузнецова» 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: Карельские вести
Модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» займет два-три года, сообщил информированный источник.
«Состояние корпуса авианосца не внушает тревог и опасений. Крейсер еще послужит», — сказал он, отметив, что за два-три года обновят системы двигательной установки и обеспечения жизнедеятельности корабля, передает «Интерфакс».
Также модернизированы будут технические средства обеспечения полетов и отдельные узлы радиотехнического вооружения, отметил он.
Ранее в понедельник стало известно, что центр судоремонта «Звездочка» приступил к ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
Перед этим источник сообщил о подписании трехлетнего контракта на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
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