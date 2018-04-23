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Бывший замглавкома ВМФ: В США «Адмирала Кузнецова» отремонтировали бы за полгода!
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Бывший замглавкома ВМФ: В США «Адмирала Кузнецова» отремонтировали бы за полгода! 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Контракт на ремонт единственного авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в России подписан между Минобороны РФ и Объединённой судостроительной корпорацией, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. В настоящий момент сроки контракта и его стоимость не раскрываются. Ранее предполагалось, что ремонт «Адмирала Кузнецова» должен завершиться в 2020 году, а в 2021 году авианесущий крейсер уже должен вернуться в строй.
Сравнение «Адмирала Кузнецова» с другими авианосцами назвали некорректным Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что столь долгий ремонт обусловлен плачевным состоянием экономики страны.
«В США такие авианосцы ремонтируются в течение полугода. Такие вопросы, очевидно, диктует состояние экономики», — объяснил в эфире НСН адмирал.
По словам Игоря Касатонова, отсутствие «Адмирала Кузнецова» на время ремонта ослабит российский флот.
«Это плановый ремонт. Но он ослабит наш флот, потому что это единственный авианосец. Главное, чтобы он вышел из ремонта. Я думаю, завод с этим вопросом справится», — подчеркнул Касатонов.
Ранее американские СМИ назвали «Адмирала Кузнецова» худшим в мире авианосцем. Такую позицию журналисты объяснили тем, что судно было заложено ещё в 1983 году, однако приняло участие в боевой операции только в 2016 году. Однако Игорь Касатонов ранее в эфире НСН счёл некорректным сравнение авианесущего крейсера с другими авиносцами.
О ремонте «Адмирала Кузнецова» стало известно в 2017 году, сообщает Ura.ru.
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