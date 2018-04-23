Бывший замглавкома ВМФ: В США «Адмирала Кузнецова» отремонтировали бы за полгода!

Сравнение «Адмирала Кузнецова» с другими авианосцами назвали некорректным Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что столь долгий ремонт обусловлен плачевным состоянием экономики страны.

«В США такие авианосцы ремонтируются в течение полугода. Такие вопросы, очевидно, диктует состояние экономики», — объяснил в эфире НСН адмирал.

По словам Игоря Касатонова, отсутствие «Адмирала Кузнецова» на время ремонта ослабит российский флот.

«Это плановый ремонт. Но он ослабит наш флот, потому что это единственный авианосец. Главное, чтобы он вышел из ремонта. Я думаю, завод с этим вопросом справится», — подчеркнул Касатонов.

Ранее американские СМИ назвали «Адмирала Кузнецова» худшим в мире авианосцем. Такую позицию журналисты объяснили тем, что судно было заложено ещё в 1983 году, однако приняло участие в боевой операции только в 2016 году. Однако Игорь Касатонов ранее в эфире НСН счёл некорректным сравнение авианесущего крейсера с другими авиносцами.