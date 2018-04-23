Экипажи армейской авиации учатся тушить пожары в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля. / ТАСС /. Летно-тактические учения по тушению пожаров с использованием специальных водосливных устройств (ВСУ) для вертолетов начались в Ростовской области . Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Задействованы 10 единиц авиационной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», оборудованные пятитонными водосливными устройствами, и Ми-26, ВСУ которого может сбросить на очаг возгорания 15 тонн воды", — отметил Астафьев.

По замыслу учений, на территории военного городка загорелся склад, силами пожарных расчетов возгорание ликвидировать не удалось, поэтому на помощь пришла армейская авиация, экипажи которой выполнили реальные сбросы воды.

Астафьев напомнил, что в августе прошлого года вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО задействовали в тушении крупного ландшафтного пожара в Усть-Донецком районе области, где в огне были более 5 тыс. га степи, а также в ликвидации огня в центре Ростова-на-Дону у Театральной площади, когда сгорели более 100 частных домов.