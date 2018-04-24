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Экипажи армейской авиации ЗВО учились уходить от ПВО условного противника
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Экипажи армейской авиации ЗВО учились уходить от ПВО условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также в ходе учебно-тренировочных полетов вертолетчики отработали посадку на необорудованную площадку, высадку десанта, полеты с очками ночного видения, а также боевое применение авиасредств поражения по наземным целям.
В Западном военном округе (ЗВО) экипажи ударных вертолетов Ми-28Н, Ми-35 и транспортно-боевых Ми-26 и Ми-8, базирующихся в Ленинградской и Смоленской областях, отработали уход от средств противовоздушной обороны условного противника.
Летчики выполнили полеты на предельно малой высоте с ориентиром на рельеф местности, а также совершили различные по сложности маневры с целью ухода от средств ПВО с подавлением радиолокационных средств условного противника.
Также в ходе учебно-тренировочных полетов летный состав отработал посадку на необорудованную площадку, высадку тактического десанта, полеты с очками ночного видения, а также боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне.
К выполнению учебно-тренировочных полетов допущены летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом около 500 часов.
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