Экипажи армейской авиации ЗВО учились уходить от ПВО условного противника

Также в ходе учебно-тренировочных полетов вертолетчики отработали посадку на необорудованную площадку, высадку десанта, полеты с очками ночного видения, а также боевое применение авиасредств поражения по наземным целям.

В Западном военном округе (ЗВО) экипажи ударных вертолетов Ми-28Н, Ми-35 и транспортно-боевых Ми-26 и Ми-8, базирующихся в Ленинградской и Смоленской областях, отработали уход от средств противовоздушной обороны условного противника.

Летчики выполнили полеты на предельно малой высоте с ориентиром на рельеф местности, а также совершили различные по сложности маневры с целью ухода от средств ПВО с подавлением радиолокационных средств условного противника.

Также в ходе учебно-тренировочных полетов летный состав отработал посадку на необорудованную площадку, высадку тактического десанта, полеты с очками ночного видения, а также боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне.

К выполнению учебно-тренировочных полетов допущены летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом около 500 часов.