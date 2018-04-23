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Более 100 самолетов и вертолетов задействовали в учениях в Западном военном округе
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Более 100 самолетов и вертолетов задействовали в учениях в Западном военном округе 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих и более 100 самолетов и вертолетов Западного военного округа (ЗВО) проводят учения, в ходе которых отработают более 50 задач, в частности, отразят атаку средств воздушного нападения условного противника, сообщили в понедельник в пресс-службе округа.
"Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЗВО отработают более 50 различных задач, в том числе отражение атаки средств воздушного нападения условного противника, элементы ведения боя и разведку местности, а также нанесение массированных авиаударов по наземным целям и колоннам боевой техники", — сказали в округе.
В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 1 тыс. военных и задействовано свыше 100 самолетов и вертолетов, среди них — истребители Су-27. Су-30СМ, Су-35, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35, уточнили в пресс-службе.
В округе также сообщили, что в рамках проведения контрольных занятий по итогам зимнего периода обучения командующий армии ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Александр Дуплинский проинспектирует авиационные части и соединения округа. Кроме того, комплексные комиссии проверят боевую и мобилизационную готовность, уровень профессиональной подготовки и слаженности подразделений.
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