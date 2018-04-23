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Более 50 военных самолетов отработали ночную дозаправку в районе Перми
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Более 50 военных самолетов отработали ночную дозаправку в районе Перми 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 50 самолетов Центрального военного округа были задействованы в учениях по дозаправке авиатехники в ночное время суток, которые состоялись в небе Пермского края. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.
"Истребители МиГ-31БМ авиаполков, дислоцированных в Красноярском и Пермском краях, а также фронтовые бомбардировщики Су-24 из Челябинской области отработали сложный элемент летной подготовки — дозаправку топливом в воздухе днем и ночью. Дозаправка осуществлялась самолетом Ил-78 в горизонтальном полете и в развороте, воздушный танкер одновременно заправлял сразу два самолета. В полетах в дневное и ночное время суток были задействованы более 50 самолетов", — сказали в пресс-службе.
По данным военного округа, дозаправка осуществлялась на высоте 5 тысяч м на скорости 550 км/ч.
Ранее сообщалось, что сверхзвуковые перехватчики МиГ-31БМ были переброшены на учения из Красноярского края под Пермь.
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