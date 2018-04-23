Более 50 военных самолетов отработали ночную дозаправку в районе Перми

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Более 50 самолетов Центрального военного округа были задействованы в учениях по дозаправке авиатехники в ночное время суток, которые состоялись в небе Пермского края . Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.

"Истребители МиГ-31БМ авиаполков, дислоцированных в Красноярском и Пермском краях, а также фронтовые бомбардировщики Су-24 из Челябинской области отработали сложный элемент летной подготовки — дозаправку топливом в воздухе днем и ночью. Дозаправка осуществлялась самолетом Ил-78 в горизонтальном полете и в развороте, воздушный танкер одновременно заправлял сразу два самолета. В полетах в дневное и ночное время суток были задействованы более 50 самолетов", — сказали в пресс-службе.

По данным военного округа, дозаправка осуществлялась на высоте 5 тысяч м на скорости 550 км/ч.