Более 500 курсантов проведут учебные танковые бои в городских условиях на Урале 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Более 500 курсантов 473-го учебного центра Центрального военного округа, дислоцированного в Свердловской области, проведут танковые бои в городских условиях с применением Т-72Б и бронетранспортеров БТР-82А. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.
"По замыслу учений более 500 военнослужащих проведут учебную операцию по освобождению населенного пункта, удерживаемого условным противником. Курсанты отработают уничтожение легкобронированной техники в городских условиях, огневых точек «противника» на так называемых «рваных» дистанциях, когда мишени появляются на разном удалении и на короткое время. Не менее половины огневых тренировок пройдет в ночное время", — сказали в пресс-службе.
Городские условия были воссозданы на полигоне в Свердловской области.
Учения проводятся в рамках контрольных занятий и продлятся до конца апреля. «В ходе проверки планируется израсходовать около 1 тыс. штатных 125-мм артиллерийских выстрелов», — пояснили в округе.
Ежегодно 473-й учебный центр Центрального военного округа готовит более 6 тысяч младших специалистов для Минобороны и других силовых структур.