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Самолеты с фотографиями военных летчиков пролетят в небе над Хабаровском 9 мая
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Самолеты с фотографиями военных летчиков пролетят в небе над Хабаровском 9 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
ХАБАРОВСК, 24 апреля. /ТАСС/. Самолеты с нанесенными на фюзеляжи фотографиями военных летчиков пролетят в небе над Хабаровском 9 мая. Мероприятие пройдет в рамках краевой патриотической акции «Эскадрилья героев» во время празднования 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Хабаровского края.
"Эскадрилью составят более пяти воздушных судов малой авиации — Як-52С, Як-18Т «Тунгус» и Р2002А «Сиерра». Их фюзеляжи будут украшены портретами авиаторов-дальневосточников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.
Сообщается, что воздушные суда проделают путь от поселка Калинка над акваториями рек Уссури и Амур вдоль береговой линии до Амурского моста и обратно. Наблюдать за самолетами можно будет на площадках возле арены «Ерофей» и на Центральной набережной в Хабаровске. Управлять самолетами будут опытные летчики, пилоты-инструкторы малой авиации, возглавит эскадрилью двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, чемпион России по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта РФ Владимир Котельников.
"Эскадрилья героев" проводится Федерацией самолетного спорта края при поддержке правительства региона. Впервые она прошла в Хабаровске в 2017 году. Над Амуром пролетели десять легкомоторных самолетов «Сиерра», Як-52, «ЕвроСтар», «Цессна», «Пайпер». На фюзеляжах воздушных судов разместили 29 портретов военных летчиков.
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