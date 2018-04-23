Ещё
«Уральские авиалинии» пополнили флот 45-м самолетом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уральские авиалинии» пополнили флот 45-м самолетом 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Авиакомпания «Уральские авиалинии» активно готовится к летнему сезону 2018 и увеличивает свой авиапарк. Борт под номером VP-BIH стал сорок пятым самолетом в воздушном парке авиакомпании. Общая вместимость лайнера — 220 кресел эконом класса. Новый самолет A321 планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах.
К июлю этого года авиаперевозчик планирует увеличить количество машин до сорока семи, чтобы обеспечить транспортную доступность по всей маршрутной сети большему количеству пассажиров.
Лайнеры европейского концерна Airbus доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полётов. «Уральские авиалинии» более десяти лет сотрудничают с концерном и, кроме того, являются лидером по среднесуточному налету на самолетах семейства Airbus А320 среди российских авиакомпаний в 2017 году. Средний показатель налета на воздушных судах составил 12,71 часа в сутки.
Справка:
Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).
Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.
География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 45 авиалайнеров (24 А320, 14 А321 и 7 А319).
На правах рекламы
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле прошли похороны детей, погибших в ТЦ «Зимняя вишня» После исчезновения школьницы в Барнауле возбудили дело по статье «убийство» РСХБ удваивает бонусы по программе «Урожай» для пользователей Android Pay
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России303
Центр Еревана парализован287
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет49
Масляков резко пригрозил Светлакову317
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ577
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение