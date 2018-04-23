«Уральские авиалинии» пополнили флот 45-м самолетом

Авиакомпания «Уральские авиалинии» активно готовится к летнему сезону 2018 и увеличивает свой авиапарк. Борт под номером VP-BIH стал сорок пятым самолетом в воздушном парке авиакомпании. Общая вместимость лайнера — 220 кресел эконом класса. Новый самолет A321 планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах.

К июлю этого года авиаперевозчик планирует увеличить количество машин до сорока семи, чтобы обеспечить транспортную доступность по всей маршрутной сети большему количеству пассажиров.

Лайнеры европейского концерна Airbus доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полётов. «Уральские авиалинии» более десяти лет сотрудничают с концерном и, кроме того, являются лидером по среднесуточному налету на самолетах семейства Airbus А320 среди российских авиакомпаний в 2017 году. Средний показатель налета на воздушных судах составил 12,71 часа в сутки.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», « National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 45 авиалайнеров (24 А320, 14 А321 и 7 А319).

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