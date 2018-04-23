В Кемерово прибыли самолеты, перенаправленные в Новосибирск из-за тумана на Кузбасе

КЕМЕРОВО , 23 апреля. / ТАСС /. Два самолета из Москвы , летевшие в Кемерово и из-за тумана в столице Кузбасса совершившие посадку в новосибирском «Толмачево», прибыли в пункт назначения. Об этом сообщили ТАСС в справочной кемеровского аэровокзала в понедельник.

"Оба самолета прибыли в Кемерово… и готовятся к вылету в обратном направлении", — сказали в справочной, уточнив, что оба рейса прибыли около 14:30 (10:30 мск). Согласно расписанию, самолеты должны были прилететь в Кемерово около 7:00 (3:00 мск).