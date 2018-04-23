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В Кемерово прибыли самолеты, перенаправленные в Новосибирск из-за тумана на Кузбасе
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В Кемерово прибыли самолеты, перенаправленные в Новосибирск из-за тумана на Кузбасе 

ТАСС 1 час назад
Фото: СибДепо
КЕМЕРОВО, 23 апреля. /ТАСС/. Два самолета из Москвы, летевшие в Кемерово и из-за тумана в столице Кузбасса совершившие посадку в новосибирском «Толмачево», прибыли в пункт назначения. Об этом сообщили ТАСС в справочной кемеровского аэровокзала в понедельник.
"Оба самолета прибыли в Кемерово… и готовятся к вылету в обратном направлении", — сказали в справочной, уточнив, что оба рейса прибыли около 14:30 (10:30 мск). Согласно расписанию, самолеты должны были прилететь в Кемерово около 7:00 (3:00 мск).
Как сообщалось, утром самолеты Москва — Кемерово авиакомпаний "Уральские авиалинии" и «Победа» вынуждены были приземлиться в новосибирском «Толмачево» из-за тумана в столице Кузбасса.
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