В Костромской области стартовало три конкурса «АрМИ-2018» среди военнослужащих ВДВ 

Конкурсы «Мастер-оружейник», «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли» проходят среди специалистов материально-технического обеспечения ВДВ.
Сегодня в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) стартовало сразу три конкурса «Армейских игр-2018» среди специалистов материально-технического обеспечения ВДВ — «Мастер-оружейник», «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли».
Для участия в конкурсе прибыли свыше 400 военнослужащих из Кубинки, Иваново, Тулы, Пскова, Омска, Ульяновска, Новороссийска, Камышина, Улан-Уде, Костромы, Ставрополя, Уссурийска и Рязани.
Состязания продлятся три дня и пройдут на полигоне Песочное (Костромская область).
Для участия в конкурсе «Мастер-оружейник» прибыло около 100 ремонтников вооружения — отобраны были лучшие спецы из 1000 военнослужащих.
Для участия в «Мастерах автобронетанковой технике» из 4000 мастеров отобрано свыше 200 лучших специалистов, разбирающихся в тонкостях ремонта «УАЗов», «Камазов-4х4», «Камазов-6х6».
Для участия в «Военном ралли» из 5000 военнослужащих отобрали порядка 100 водителей «УАЗов», «КАМАЗов» и «УРАЛов», способных справиться с автомобилем не только на специальных площадках и автодромах, но и пересеченной местности в условиях экстремальных перегрузок.